Tra i primi nati nel 2025 Mirabel, una bimba "con la camicia": il raro evento a Cuneo La prima nata nel nuovo anno presso l'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, a Cuneo, è una bimba "con la camicia". Evento raro, in antichità veniva considerato di buon auspicio per il futuro del bambino.

A cura di Susanna Picone

La prima nata nel nuovo anno presso l’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, a Cuneo, è una bimba “con la camicia”. Un evento estremamente raro – come spiegano dalla stessa struttura sanitaria piemontese – ma che non comporta rischi per il neonato. La piccola venuta al mondo con la camicia si chiama Mirabel, è nata con parto in acqua alle 21.32 di ieri, mercoledì 1 gennaio, e al momento della nascita pesava 2,96 chilogrammi. Ad accogliere la loro bimba la mamma Martina e il papà Nicolò, residenti a Narzole, nel Cuneese.

A spiegare il raro evento della bimba nata a Capodanno “con la camicia” è la struttura sanitaria: il parto è avvenuto "senza la rottura del sacco amniotico”, ovvero senza quella che comunemente viene chiamata la rottura delle acque. In antichità questo raro evento veniva considerato di buon auspicio per il futuro del bambino e da qui è nato il detto popolare “nascere con la camicia”.

"Si tratta – spiegano dall'ospedale – di un fenomeno non prevedibile e per nulla rischioso per il neonato. L'integrità del sacco amniotico consente un passaggio meno traumatico del bambino, che entra nel mondo esterno ancora avvolto nel liquido amniotico a temperatura corporea”.

Se la bimba “con la camicia” è la prima nata nel nuovo anno presso l’ospedale di Verduno, la struttura sanitaria ha ricordato anche l’ultimo nato nell’anno vecchio: il piccolo Gabriele è arrivato alle 10.48 del 31 dicembre, pesava 3,27 chilogrammi ed è stato accolto dalla mamma Monica e dal papà Corrado. E con lui l’ospedale ha chiuso l’anno con 800 nuove nascite.