video suggerito

“Torno tra poco”, ma scompare nel nulla: a Noventa Vicentina si cerca Patrizia Ruzza, l’appello del Comune A Noventa Vicentina si cerca Patrizia Ruzza, 49 anni, scomparsa nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno: è uscita di casa dicendo ai familiari che sarebbe tornata presto ma di lei si sono perse le tracce. “Con sé aveva il cellulare. Chiunque l’avesse vista o avesse notizie è pregato di segnalarlo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Patrizia Ruzza (Facebook).

Sarebbe dovuta rientrare dopo poco, invece è scomparsa nel nulla. Giallo a Noventa Vicentina, dove nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno è scomparsa Patrizia Ruzza, 49 anni, residente con la madre in via Agora. La donna è uscita da casa informando i familiari che sarebbe tornata presto, invece di lei si sono perse le tracce e subito si è messa in moto la macchina delle ricerche.

Anche l'amministrazione comunale ha lanciato un appello su Facebook: "Patrizia è uscita alle ore 21.00 di sabato 1 giugno con la sua auto, una FIAT 500 colore bianco in direzione Cologna Veneta (VR). Patrizia indossa un giubbetto e pantaloni colore nero e una borsa chiara. Con sé aveva il cellulare. Doveva rientrare dopo qualche ora. Non vedendola più rientrare e non rispondendo al cellulare i parenti hanno avvisato le Forze dell’Ordine. Chiunque l’avesse vista o avesse notizie è pregato di contattare immediatamente la Caserma dei Carabinieri di Noventa Vicentina o comunque chiamare il 112 per dare tutte le indicazioni del caso", si legge nel messaggio.

Stando, dunque, alle informazioni disponibili, la donna sarebbe uscita di casa intorno alle ore 21 di sabato, mettendosi alla guida della sua Fiat 500 bianca, procedendo in direzione del Comune veronese di Cologna Veneta. Al momento della scomparsa, la 49enne, che non è sposata e lavora in un supermercato, avrebbe indossato un giubbotto con dei pantaloni neri e avrebbe inoltre avuto con sé una borsa di colore chiaro e il proprio telefono cellulare.

I vigili del fuoco, per tutta la giornata di domenica, hanno setacciato le sponde dell'Adige partendo dal ponte di Albaredo d'Adige, sulla SP 19, luogo dove è stata rinvenuta nelle ultime ore la macchina della donna. Alle operazioni di ricerca coordinate dal funzionario di servizio e da personale del distaccamento di Caldiero, si sono uniti il nucleo Cinofilo, giunto da Vicenza e Treviso, il nucleo SAPR da Belluno e Verona e nucleo elicotteri con sommozzatori a bordo giunti da Bologna.