Torino, lanciava i sassi dal cavalcavia, adesso trovato con le molotov: aggredisce agenti, arrestato All’inizio di ottobre aveva lanciato sassi sull’autostrada Torino-Pinerolo: in manette un senzatetto austriaco di 43 anni, si era rifugiato in un cementificio abbandonato di Orbassano. Aveva anche tre bottiglie incendiarie.

Un paio di settimane fa aveva seminato il panico sull’autostrada Torino-Pinerolo, all’altezza di Candiolo, lanciando sassi in autostrada. Due giorni fa l'uomo, un 43enne senzatetto austriaco, è stato arrestato dai carabinieri a None, in provincia di Torino, non per quel gesto ma per aver aggredito e ferito due agenti. Nel suo rifugio le forze dell'ordine hanno trovato tre bottiglie incendiarie con tanto di stoppino.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per qualche piccolo precedente e per i suoi problemi psichiatrici, lo scorso 2 ottobre era stato identificato come l'autore del lancio di sassi contro i veicoli in transito in autostrada, tra Orbassano a Candiolo. Una Clio, una Lancia Musa e un furgone Iveco erano rimasti danneggiati. Era stata colpita anche una pattuglia della polizia stradale, intervenuta in seguito alle segnalazioni degli automobilisti.

L'uomo era riuscito ad allontanarsi e di lui si erano perse le tracce fino a lunedì, quando gli agenti della polstrada l'hanno visto e riconosciuto a None mentre entrava in un vecchio cementificio di strada a Orbassano. Gli agenti l'hanno quindi seguito all'interno della struttura, ma qui l'uomo ha di nuovo avuto una reazione violenta.

Quando i proprietari dell’immobile e gli agenti hanno cercato di farlo uscire li ha infatti aggrediti con un coltello. Bloccato e ammanettato, è stato arrestato, grazie anche all’intervento dei carabinieri, per resistenza, mentre per il lancio dei sassi è stato solo denunciato. Deve pure rispondere di invasione di terreno. L’allarme è stato inoltrato alla polizia stradale anche alla sala operativa di Ativa.

Nel suo rifugio di fortuna sono state inoltre trovate tre bombe molotov, già confezionate e pronte all'utilizzo.