Torino, donna si butta dal terzo piano, i poliziotti la afferrano e la salvano in extremis Una donna di 70 anni è stata salvata ieri dal provvidenziale intervento degli agenti di polizia, allertati da alcuni residenti della zona che avevano compreso il suo intento di suicidarsi.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Era seduta sulla ringhiera al terzo piano di un edificio del centro di Torino, vestita ancora con un pigiama, quando alcuni vicini di casa l'hanno vista e hanno capito che stava meditando di farla finita: protagonista una donna di 70 anni salvata ieri dal provvidenziale intervento degli agenti di polizia, allertati proprio da alcuni residenti della zona che – temendo per l'incolumità dell'anziana – le avevano chiesto se avrebbero potuto aiutarla in qualche modo. La donna non aveva risposto e, dopo essere rientrata nel vano scala, era rimasta nelle vicinanze del balcone controllando, di tanto in tanto, se i vicini fossero tornati dentro casa.

Proprio in quel momento sul posto sono giunte due volanti della Polizia di Stato. I quattro agenti sono riusciti ad accedere al condominio e, dividendosi, hanno raggiunto sia il quarto che il terzo piano utilizzando le scale condominiali, mentre un poliziotto rimaneva all’interno del cortile per controllare se la donna si sarebbe sporta di nuovo, cosa che puntualmente ha fatto.

"Giunto al quarto piano – spiega una nota della Questura- uno dei poliziotti, intuendo che non ci fosse ormai più il tempo per instaurare un dialogo con la donna, con uno scatto repentino, sdraiandosi a pancia sotto sul balcone, riusciva ad afferrarla per i polsi proprio un attimo dopo che si era lasciata cadere, da un’altezza stimata di circa 15 metri, riuscendo così a trattenerla per alcuni, interminabili, istanti. La donna rimaneva sospesa fra il quarto e il terzo piano; gli altri due poliziotti, posizionatisi nel balcone sottostante, nonostante il grave pericolo di essere trascinati sotto, afferravano la donna per le gambe e il busto e, proprio quando la donna riusciva a divincolarsi dalla presa del primo agente, riuscivano a evitare il peggio: mentre uno dei due faceva da contrappeso all’altro, riuscivano a dirigere verso l’interno la donna e rovinavano in terra, sul balcone sottostante, attutendone la caduta", spiegano dalla questura.

La donna, in evidente stato di shock, è stata in seguito affidata alle cure di personale del 118, così come i tre poliziotti intervenuti, uno dei quali, Matteo, ha riportato 15 giorni di prognosi per una forte distorsione al polso, e gli altri due, Dario e Angelo, cinque giorni per distorsione e distrazione agli arti superiori e inferiori.