Torino, bambino di 9 anni investito e ucciso da un treno Il bambino è stato trovato lungo la linea ferroviaria Chivasso-Alessandria, a Borgo Revel. L'allarme è stato dato dal macchinista di un treno regionale. Il bimbo si era allontanato da una comunità della zona.

A cura di Davide Falcioni

Un bambino di 9 anni è morto questa sera, lunedì 15 gennaio, lungo la linea ferroviaria Chivasso-Alessandria, a Borgo Revel. Il suo cadavere è stato rinvenuto alle 19 e 10 e a dare l’allarme è stato il macchinista del treno regionale 11181. Stando alle prime informazioni, spiega Prima Chivasso, il ragazzino – di nazionalità moldava – si sarebbe allontanato volontariamente da una comunità della zona. Il piccolo, quindi, potrebbe essere stato investito e ucciso da un convoglio transitato in precedenza sulla linea.

La circolazione sulla linea è stata sospesa e i treni sono stati sostituiti con bus tra Chivasso e Alessandria. Si tratta della seconda vittima sulle linee ferroviarie di oggi nel Torinese, nella stessa zona. Alla stazione di Chivasso, a una quindicina di chilometri da Borgo Revel, questa mattina una donna di 60 anni è stata travolta e uccisa da un treno in transito sulla linea convenzionale Torino-Milano. In quel caso è stato quasi sicuramente un suicidio, come hanno ricostruito gli investigatori.