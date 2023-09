Torino, a 77 anni evade dagli arresti domiciliari per rubare in un’azienda: incastrato dalle telecamere Un uomo di 77 anni è evaso dagli arresti domiciliari per compiere un furto in un’azienda a Torino. L’uomo è stato arrestato dopo essere stato riconosciuto nei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 77 anni è evaso dagli arresti domiciliari a Torino per provare a mettere a segno un furto. Una storia singolare che arriva da Borgo Po, dove il 77enne si trovava agli arresti domiciliari per altri reati. Stando a quanto reso noto, l'anziano avrebbe deciso di lasciare la dimora dove stava scontando la sua pena per mettere a segno un furto in un'azienda. Il 77enne è stato infatti trovato in possesso di chiavi alterate e grimaldelli dagli agenti di polizia che lo hanno poi arrestato perché accusato del reato di evasione e di tentato furto.

A incastrare il 77enne, alcuni video effettuati dal sistema di videosorveglianza di una struttura nel torinese. Alcuni giorni fa, infatti, l'uomo è stato ripreso mentre si aggirava nei pressi del cortile davanti a un'attività commerciale per poi introdursi all'interno del palazzo e portare via i contanti presenti nel fondo cassa, forzata con l'ausilio degli strumenti poi sottratti al 77enne dalle forze dell'ordine.

In quell'occasione, l'uomo era riuscito ad allontanarsi, forse convinto di essere passato inosservato, ma poi i filmati delle telecamere di videosorveglianza visionati dalle autorità in seguito alla denuncia delle vittime hanno permesso alle forze dell'ordine di fermare il 77enne, riconosciuto come autore del furto dopo l'evasione dai domiciliari.

Stando a quanto reso noto, l'uomo avrebbe provato a mettere a segno il colpo solo all'interno dell'azienda torinese. Le autorità del posto stanno comunque indagando per accertarsi che il 77enne non abbia lasciato di nascosto gli arresti domiciliari altre volte per mettere a segno furti simili finora mai scoperti. A consegnare l'anziano alle forze dell'ordine, infatti, sono state proprio le riprese delle telecamere della zona che hanno permesso agli uomini in divisa di riconoscerlo e di far scattare l'arresto.