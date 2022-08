Tir tampona due pullman che trasferivano i migranti: un morto e 15 feriti sulla A1 L’incidente è avvenuto al chilometro 282 dell’autostrada A1, in direzione Nord, nei pressi di Firenze, appena dopo lo svincolo verso Scandicci. I bus trasportavano migranti provenienti da Lampedusa.

A cura di Biagio Chiariello

È di un morto e circa quindici feriti il bilancio del maxi incidente avvenuto stanotte sulla A1 Milano-Napoli, all’altezza di Firenze Scandicci. Un autotreno ha tamponato due bus granturismo diretti a Nord, che stavano trasportando diversi migranti che erano stati accolte dal centro di Lampedusa e che erano diretti verso altre strutture di accoglienza nel Paese.

A causa dei numerosi detriti e schegge che per l'impatto si sono dispersi sulla carreggiata, diverse auto in arrivo sono rimaste danneggiate in modo grave, con pneumatici forati e serbatoi rotti.

I fatti, come detto, sono avvenuti stanotte, intorno all’1:30. Per ripulire l’asfalto ci sono volute diverse ore. L’autostrada era stata riaperta a una corsia intorno alle 5 di stamattina, per poi tornare al flusso regolare intorno alle 8.

Per il conducente del tir, il medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso. Dopo la bonifica della strada, su cui si erano riversati decine di litri di carburante, alle 4:50 con la strada è stata riaperta riapertura du una sola corsia.

Adesso la polizia stradale dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente per capire quale possa essere stata la causa del tamponamento.

Le persone immigrate coinvolte nel sinistro sono state indirizzate su un mezzo messo a disposizione da Autolinee Toscane in quanto il bus su cui si trovavano era rimasto danneggiato.

Si tratta solo dell'ultimo incidente mortale sulle strade italiane. Ieri quattro ragazzi hanno perso la vita a Godega, in provincia di Treviso, mentre tornavano da una serata passata in compagnia. Quattro giovani vite spezzate a soli 19 anni.