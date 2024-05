video suggerito

Tir in fiamme sull'A1, chiusa poi riaperta l'autostrada tra Fabro e Orvieto È stata riaperta l'autostrada A1 nel tratto tra Fabro e Orvieto. Qui, al chilometro 238, un incendio aveva interessato un autotreno sulla carreggiata sud, sulla quale il transito era stato subito bloccato.

A cura di Davide Falcioni

È stata riaperta in entrambe le direzioni l'Autostrada del Sole che era stata chiusa tra Fabro e Orvieto per l'incendio di un autocarro carico di gomma industriale diretto verso sud e per permettere ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme di raggiungere il posto percorrendo la carreggiata nord. Sulla carreggiata sud il traffico è ripreso sulla corsia di sorpasso in attesa della rimozione del mezzo. È quindi cominciato il deflusso dei nove chilometri di coda. Ripreso anche il traffico verso nord. Sul posto i vigili del fuoco di Amelia e Orvieto oltre alla stradale e al personale di Autostrade per l'Italia.

L'Italia nel pomeriggio è stata per oltre un'ora divisa in due lungo la sua direttrice principale: era stata infatti chiusa in entrambe le direzioni l'autostrada A1 nel tratto tra Fabro e Orvieto. Qui, al chilometro 438, un incendio aveva interessato un autotreno sulla carreggiata sud, sulla quale il transito è stato subito bloccato. Anche le corsie verso nord sono state invase dal fumo. Il traffico è stato quindi fermato dalla polizia stradale per consentire ai vigili del fuoco in arrivo in rinforzo a quelli già presenti di operare sull'intero tratto. L'autotreno trasportava gomma industriale e per spegnere le fiamme sono impegnati i vigili del fuoco con 12 unità di personale e con quattro mezzi.