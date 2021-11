Tir in contromano sulla Torino-Savona a più di 90 km/h, il video dell’automobilista: “Non ci credo” Immagini impressionanti quelle che sono state riprese sull’autostrada A6 Torino-Savona, all’altezza del comune di Ceva. Un tir, con le quattro frecce attivate, viaggiava contromano, a velocità sostenuta in direzione Liguria. La scena è stata filmata da un automobilista incredulo. Il camion, fermato, rischia la revoca della patente e il fermo del veicolo.

A cura di Biagio Chiariello

"Ma dove sta andando? A 90km/h contromano! Non ci credo…" Queste le parole dell'automobilista che ha ripreso la scena, chiaramente incredulo, del tir contromano sull'autostrada A6 Torino-Savona, tra l’area di servizio di Priero e l’uscita di Ceva. I fatti sono avvenuti stamattina, giovedì 4 novembre. Il mezzo pesante, con le quattro frecce attivate, riportava le insegne della Dachser, un’azienda di trasporto merci tedesca che recentemente ha aperto una nuova sede in Lombardia. "Questo è pazzo!" continua a ripetere l'automobilista che ha filmato la scena, provando a segnalare con varie strombazzate del clacson l'evidente infrazione al camionista sulla carreggiata opposta.

In una secondo momento lo spericolato conducente, che probabilmente aveva sbagliato l’imbocco, è stato fermato dalla Polizia Stradale e ‘scortato’ in sicurezza per gli accertamenti del caso. Ora rischia la revoca della patente e il fermo del veicolo.

Fortunatamente, nonostante lo spavento degli altri automobilisti che si trovavano a percorrere lo stesso tratto stradale, non si sono verificati incidenti.