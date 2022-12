“Ti sfregio con l’acido, sei diventata vecchia”, offese e minacce alla moglie che lo aveva lasciato Per il 48enne la misura cautelare dell’obbligo di allontanamento da casa e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie. La coppia bolognese si era lasciata e poi riconciliata, ma le aggressioni e le ingiurie sono presto riprese, esplose durante il Covid.

A cura di Biagio Chiariello

La umiliava quotidianamente insultandola per il suo aspetto fisico cambiato negli anni, dopo 22 anni di matrimonio e tre figli; ma nell'ultimo periodo a minacciarla dicendole che le avrebbe tagliato un braccio e sfregiato il viso con l'acido perché non poteva accettare l'idea di essere messo da parte o rimpiazzato con un altro uomo. E così una una 42enne italiana della Provincia di Bologna aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri per una situazione familiare non più sostenibile.

La Procura della Repubblica di Bologna ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la misura cautelare dell'obbligo di allontanamento da casa e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di un 48enne italiano, disoccupato, indagato per maltrattamenti contro la moglie.

I due si erano sposati nel 2000 e dopo nove anni e tre figli si erano separati, perché l'uomo aveva iniziato a picchiarla, offendendola e spaventandola. Sei anni dopo lui era tornato dall’ex coniuge che aveva deciso di dargli un’altra possibilità, ma poco dopo le aggressioni, le ingiurie e le minacce sono ritornate, esplose soprattutto nel periodo del lockdown.

"Ti sfregio il viso con l'acido, ti taglio un braccio": sono alcune delle frasi minacciose che l'uomo di 48 anni rivolgeva alla ex moglie. Negli ultimi tempi aveva ripreso a offenderla, rinfacciandole di essere invecchiata, e i toni delle minacce erano diventati più violenti. Per questo la donna si è rivolta ai militari, le cui indagini hanno portato all'emissione della misura cautelare.