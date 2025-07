Thomas Grumer scomparso a Ibiza, del 42enne non si hanno notizie da oltre un mese. L’appello: “Aiutateci”

Thomas Grumer, 42 anni.

Di Thomas Grumer, 42enne di Bolzano, si sono perse le tracce dal 16 giugno. L'uomo si trovava nella città di Santa Eulalia, a Ibiza, dove due giorni prima aveva ricevuto la comunicazione del mancato rinnovo del contratto presso la struttura alberghiera di Cala Nova. Qui aveva lavorato per alcuni mesi come manager del ristorante.

La denuncia di scomparsa è stata formalizzata soltanto il 15 luglio quando le tante chiamate e i messaggi di auguri per il suo compleanno sono rimasti senza risposta. Infatti, chi lo conosce è abituato a periodi di minore contatto, dato che l'uomo da anni svolge esperienze professionali all'estero e spesso impiega più tempo a farsi sentire.

Tuttavia, l'assenza prolungata e soprattutto inspiegabile, come riporta il Corriere dell'Alto Adige, ha destato grande preoccupazione. I genitori del 42enne hanno presentato denuncia di scomparsa in Spagna e sono aiutati da un amico d'infanzia Michael Pircher, che ha assunto il ruolo di loro referente.

Leggi anche Valentina Greco scomparsa in Tunisia, domani la 42enne sarà ascoltata dalle autorità locali

Nelle ricerche sono impegnati sia la polizia spagnola che i Carabinieri. La sorella di Thomas, Viktoria Grumer ha lanciato un appello: "Ora è importante fare squadra e trovarlo il prima possibile, chi ha delle informazioni ci aiuti".

Thomas si era trasferito a Ibiza per lavorare durante la stagione estiva in hotel. Secondo quanto riferisce l'amico, il 42enne non aveva informato nessuno del mancato rinnovo: "Non abbiamo idea se fosse solo un periodo di prova o perché non lo abbiano rinnovato, ma è più di un mese che si è concluso il contratto di lavoro".

Stando a quanto ricostruisce il quotidiano, il 42enne avrebbe letto i messaggi inviatigli su Whatsapp fino al 14 giugno e li avrebbe ricevuti fino al 17, mentre dal 18 il cellulare risulterebbe spento.

"Il silenzio inizia a essere veramente troppo prolungato – dice ancora l'amico -. Ho provato a mandare una mail alla Farnesina, però non ho mai ricevuto risposta. Noi amici stiamo provando a sollevare l'attenzione mediatica perché la visibilità ci aiuti. Magari qualche famiglia italiana va a Ibiza, lo riconosce dalle foto online e ci fa avere notizie".

Chiunque avesse informazioni sul 42enne è pregato di contattare questi due numeri, +34 654 622864 – +39 347 9465736, oppure il numero unico per le emergenze 112.