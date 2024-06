video suggerito

Test di Medicina 2024, oggi i risultati online: dove consultare la graduatoria anonima e i punteggi Sono stati pubblicati sulla piattaforma Universitaly i punteggi anonimi della prima sessione del test di Medicina 2024, tenutosi il 28 maggio scorso. I punteggi sono abbinati al codice etichetta di ciascun candidato. Bisognerà aspettare il 19 giugno per sapere se si è passati con il proprio nome e cognome. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ida Artiaco

L'attesa per gli aspiranti camici bianchi è finita: sono stati pubblicati oggi, lunedì 10 giugno, i punteggi anonimi della prima sessione del test di Medicina 2024, tenutasi lo scorso 28 maggio. I risultati sono disponibili sulla piattaforma Universitaly e sono abbinati al codice etichetta di ciascun candidato.

Nelle prossime ore verranno riordinati dagli esperti per avere un'idea della graduatoria anonima. Per leggerla, però, diversamente da come succedeva gli altri anni, si deve considerare che quest'anno ci sarà un'altra sessione del test, in programma il 30 luglio, e che dunque tutto potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Chi non ricorda il proprio codice etichetta dovrà aspettare il 19 giugno, quando saranno pubblicati, sempre nell'area riservata di Universitaly, l'elaborato e la scheda anagrafica.

La consultazione delle graduatorie anonime del test sostenuto lo scorso 28 maggio è slittata dal 6 giugno a oggi per via del decreto ministeriale n.760 secondo cui gli studenti che hanno sostenuto il TOLC-MED 2023 hanno ottenuto la possibilità di essere inclusi nella graduatoria finale. Ovviamente questo accade solo se hanno raggiunto un punteggio minimo sufficiente. Dal 29 maggio, infatti, chi ha sostenuto il test nel 2023 può indicare le preferenze delle sedi e fare istanza di inserimento nella graduatoria 2024. Il requisito per fare richiesta è il possesso di un punteggio minimo: 56,59 per Medicina e Odontoiatria e 53,24 per Veterinaria.

Per coloro che parteciperanno alla seconda sessione del test di Medicina del 30 luglio, si ricordi che il 10 luglio è la data di pubblicazione della banca dati tra cui vengono scelti i quesiti a cui i candidati dovranno rispondere, l'8 agosto usciranno i punteggi anonimi e il 28 agosto ci sarà la pubblicazione nell'area riservata di Universitaly dell'elaborato e della scheda anagrafica;

Si ricordi anche che il 2 settembre è il termine entro il quale chiedere l'inserimento in graduatoria e indicare le preferenze, il 10 settembre è prevista l'uscita della graduatoria nazionale e il 18 settembre è la data del primo scorrimento di graduatoria.