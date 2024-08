video suggerito

Terribile incidente sulla Palermo-Messina: i genitori muoiono nello schianto, salve le due bambine Quando il 118 è arrivato sul posto ha provato invano a rianimare Salvatore Caleca e Michela Bucci. Le due bambine, una di un anno e una di cinque, sono state portate immediatamente all'ospedale di Patti, sembra che non ci siano ferite gravi, solo lievi escoriazioni.

A cura di Elisabetta Rosso

FACEBOOK | Salvatore Caleca e Michela Bucci

Erano partiti da Roma verso Torrenova, Sicilia. Salvatore Caleca, 43 anni il prossimo 22 agosto, e la moglie Michela Bucci, 40 anni, insieme alle due figlie, stavano per imboccare lo svincolo di Rocca di Capri Leone quando l'auto ha sbandato colpendo in modo violento il guardrail. I coniugi sono morti sul colpo, vani i soccorsi del 118. Le bambine invece sono salve e sembra che non abbiano riportato ferite gravi.

La famiglia avrebbe dovuto raggiungere i familiari e gli amici per trascorrere qualche giorno di vacanza a Torrenova, dove Salvatore Caleca era nato e cresciuto. Erano arrivati quasi a destinazione quando la Nissan Qashqai ha cominciato a slittare sbattendo prima contro le barriere laterali a sinistra e poi sbalzata sul guardrail dalla parte opposta. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, la Polstrada di Barcellona PG intervenuta sul posto ha chiuso il tratto autostradale ed effettuato i rilievi.

L'incidente durante il viaggio verso Terranova

I residenti della frazione di Piana del Brolo hanno sentito un forte boato e gli automobilisti sulla carreggiata hanno chiamato i soccorsi. Quando il 118 è arrivato sul posto ha provato invano a rianimare Caleca e Bucci. Le due bambine, una di un anno e una di cinque, sono state portate immediatamente all'ospedale di Patti e affidate alle cure dei sanitari. Resteranno in osservazione, ma sembra che non ci siano ferite gravi, solo lievi escoriazioni.

“Con il cuore colmo di tristezza e con assoluta impossibilità di trovare parole giuste che possano esprimere il nostro più profondo dolore e dispiacere, ci stringiamo tutti attorno all’immane dolore della famiglia Caleca per il tragico ed inaccettabile incidente accaduto oggi", ha scritto l’amministrazione comunale di Torrenova in un post su Facebook. Il Comune di Torrenova ha annullato tutte le manifestazioni previste per domenica e lunedì, e annunciato il lutto cittadino per il giorno del funerale.

Le forze dell'ordine hanno disposto la chiusura del tratto di autostrada A20 in direzione Palermo tra gli svincoli di Patti e Brolo, per rimuovere il veicolo ed eseguire i rilievi.