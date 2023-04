Terremoto Sicilia, scossa in diretta durante il tg: trema tutto ma il giornalista resta impassibile Il terremoto di oggi a Catania ha fatto tremare gli studi del tg di Telecor che ha mostrato in diretta la scossa. Ma il giornalista e conduttore, Natale Bruno, ha mantenuto la calma ed è andato avanti con la lettura delle notizie.

A cura di Ida Artiaco

Erano le 14.06 di oggi, venerdì 21 aprile, quando una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha fatto tremare la Sicilia Orientale. Registrata dall'Ingv con epicentro al largo della costa catanese, a circa 5 chilometri da Aci Castello, è stata avvertita, a causa della sua profondità, fino alla provincia di Siracusa.

Nessun danno, ma tanta paura per la popolazione. Alcuni centri commerciali, tra cui l'Ikea di Catania, sono stati evacuati, e molti cittadini si sono riversati per strada in preda al panico. Tra di loro non c'era sicuramente Natale Bruno, giornalista di Telecor, tv locale, che era impegnato a condurre il telegiornale quando si è verificata la scossa.

Come si vede dalle immagini, che dopo la diretta sono finite sui social network, nonostante lo studio abbia cominciato a tremare, il giornalista è rimasto impassibile, cercando di mantenere la calma e portando a termine il telegiornale.

Alle ore 14.06, infatti, su Telecolor era in onda in diretta il Tg Sicilia 24 e Natale Bruno, lettore di turno dell’edizione pomeridiana, stava annunciando i contenuti dello speciale "Focus", che sarebbe andato in onda subito dopo il tg, quando, la telecamera e l’intero studio hanno cominciato a tremare. Ma Bruno non si è lasciato intimorire dalla scossa e ha proseguito con la lettura delle notizie.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. A novembre scorso il giornalista e conduttore Massimo Foghetti di Fano Tv aveva dato in diretta la notizia della forte scossa di terremoto nelle Marche che mercoledì 9 era stata avvertita in tutto il Centro Italia provocano anche qualche danno ma tanta paura e scene di panico tra le provincie di Pesaro e Ancona.

Il conduttore stava leggendo la pagina di un quotidiano per la rassegna stampa quotidiana quando lo schermo ha iniziato a tremare vistosamente mentre nello studio si è sentito tintinnare tutto. Nel video pubblicato online si vede l’inquadratura che si allarga, l’intero studio che traballa e il conduttore che si allontana dalla scrivania, confermando: “Una grossa scossa di terremoto in questo momento ha investito la città di Fano”.