Terremoto oggi a Catania, scossa di magnitudo tra 4.4 e 4.9: avvertita a Siracusa e Reggio Calabria

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi alle 14.06 a Catania, in Sicilia. La magnitudo provvisoria, come comunicato da Ingv, è tra 4.4 e 4.9. Avvertita anche in provincia di Siracusa e Messina, paura tra la popolazione.