Terremoto oggi nelle Marche, scossa di magnitudo 4.4 al largo di Pesaro: sentita fino ad Ancona e Riccione

Scossa di magnitudo 4.4 è stata segnalata oggi, lunedì 6 ottobre, dall’Ingv alle ore 12.13 al largo della costa marchigiana, a Pesaro-Urbino: avvertita anche ad Ancona, Senigallia e a Riccione. Pochi minuti dopo registrata una seconda scossa di magnitudo 2.5.

Una scossa di magnitudo 4.4 è stata segnalata oggi dall'Ingv alle ore 12.13 al largo della costa marchigiana. Nello specifico, comunica l'Istituto sul proprio sito ufficiale, l'epicentro è stato registrato con coordinate geografiche (lat, lon) 43.9782, 13.3723, a circa 30 chilometri da Fano e Pesaro, e ad una profondità di 8 km.

È stata avvertita anche ad Ancona con segnalazioni anche a Fano, Civitanova Marche, Porto San Giorgio, Senigallia e e fino in Romagna, in particolare a Riccione. Tantissimi i commenti lasciati sui social dagli utenti spaventati. "Sentita, forte, lunga e ondulatoria. Ancona centro", ha scritto Cinzia. "Ancona quarto piano Zona P:zza Ugo Bassi, sentite bene", è il commento – tra gli altri – di Ugo.

Al momento, però, non si hanno notizie di danni a cose o persone. Una seconda scossa intanto è stata registrata nella stessa zona poco dopo la prima, precisamente alle 12:22 e con una magnitudo di 2.5, a una profondità di 5.5 km.

Questa zona non è nuova ad eventi del genere: si ricordino le due forti scosse (di magnitudo 5.5 e 5.2) il 9 novembre 2022 che causarono danni e sfollati tra Pesaro e Ancona.

In aggiornamento.