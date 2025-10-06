Attualità
video suggerito
video suggerito

Terremoto oggi nelle Marche, scossa di magnitudo 4.4 al largo di Pesaro: sentita fino ad Ancona e Riccione

Scossa di magnitudo 4.4 è stata segnalata oggi, lunedì 6 ottobre, dall’Ingv alle ore 12.13 al largo della costa marchigiana, a Pesaro-Urbino: avvertita anche ad Ancona, Senigallia e a Riccione. Pochi minuti dopo registrata una seconda scossa di magnitudo 2.5.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Ida Artiaco
1 CONDIVISIONI
Immagine

Una scossa di magnitudo 4.4 è stata segnalata oggi dall'Ingv alle ore 12.13 al largo della costa marchigiana. Nello specifico, comunica l'Istituto sul proprio sito ufficiale, l'epicentro è stato registrato con coordinate geografiche (lat, lon) 43.9782, 13.3723, a circa 30 chilometri da Fano e Pesaro, e ad una profondità di 8 km.

È stata avvertita anche ad Ancona con segnalazioni anche a Fano, Civitanova Marche, Porto San Giorgio, Senigallia e e fino in Romagna, in particolare a Riccione. Tantissimi i commenti lasciati sui social dagli utenti spaventati. "Sentita, forte, lunga e ondulatoria. Ancona centro", ha scritto Cinzia. "Ancona quarto piano Zona P:zza Ugo Bassi, sentite bene", è il commento – tra gli altri – di Ugo.

Al momento, però, non si hanno notizie di danni a cose o persone. Una seconda scossa intanto è stata registrata nella stessa zona poco dopo la prima, precisamente alle 12:22 e con una magnitudo di 2.5, a una profondità di 5.5 km.

Leggi anche
Terremoto oggi al confine tra Italia e Slovenia, scossa di magnitudo 3: avvertita fino a Udine

Questa zona non è nuova ad eventi del genere: si ricordino le due forti scosse (di magnitudo 5.5 e 5.2) il 9 novembre 2022 che causarono danni e sfollati tra Pesaro e Ancona.

In aggiornamento.

Attualità
Terremoti in Italia
1 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
Gaza
Sharm el Sheik, negoziati Israele-USA-Hamas, attesa per il rientro di 15 attivisti della Flotilla
Medico trentino in viaggio verso Gaza con la Freedom Flotilla: "Mercoledì saremo in zona rossa"
Greta Thunberg sarà liberata oggi: Israele smentisce le violenze: "Costretta a baciare la nostra bandiera? Falso"
Le prime parole di Saverio Tommasi dopo la detenzione in Israele: "Botte nella schiena"
"Umiliato e picchiato dagli israeliani, mi hanno strappato le fedi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views