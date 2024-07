video suggerito

Terremoto oggi in Friuli, scossa in provincia di Udine di magnitudo 3.0 avvertita dalla popolazione Terremoto oggi in provincia di Udine: una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 12.21 con epicentro a Resia e a una profondità di 9 chilometri. Paura tra la popolazione.

A cura di Ida Artiaco

Una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata oggi dall'Ingv in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. Il sisma è stato segnalato alle 12.21, con epicentro a 5 chilometri da Resia, nel comune di Lusuvera nel parco naturale regionale delle Prealpi giulie, non molto distante da Gemona del Friuli e Venzone, e ad una profondità di circa 9 chilometri.

Stando a quanto comunicato sui social da molti utenti, la scossa è stata sentita distintamente dalla popolazione. È stata avvertita in particolare a Tavagnacco, Bueriis, Gemona, Pontebba: "Sentita benissimo", "Era sussultorio", si legge in una serie di commenti su Facebook.

Non si hanno notizie di danni a cose o persone.

In aggiornamento.