Terremoto oggi in Liguria, scossa di magnitudo 3.2: avvertita da Imperia a Ventimiglia

A cura di Eleonora Panseri

Mappa INGV.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato dalla Sala Sismica Ingv-Roma sulla Costa Ligure Occidentale alle 22.22, ora italiana, a una profondità di 9 chilometri.

Diverse persone sui social hanno scritto di aver avvertito chiaramente il sisma in alcuni comuni della costa ligure. Al momento non si segnalano danni, ma alcune chiamate sono giunte ai centralini dei Vigili del fuoco per richiesta di informazioni.

In aggiornamento.