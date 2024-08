video suggerito

Terremoto oggi in Calabria, tre scosse avvertite a Crotone: la più forte di magnitudo 3.8 Tre forti scosse di terremoto sono state avverti nel primo pomeriggio di oggi, 12 agosto, nei pressi di Cirò, in provincia di Crotone. La più forte di magnitudo 3.8 alle 15.41. Sono poi seguite diverse scosse di assestamento.

Due forti scosse di terremoto sono state avverti in Calabria nel primo pomeriggio di oggi, 12 agosto, in provincia di Crotone. La prima di magnitudo 3.7 della scala Richter è stata segnalata alle 15.22 dall'Ingv con epicentro 4 km da Cirò (KR) e ad una profondità di 25 kilometri.

Diverse le segnalazioni su X (Twitter) e Facebook arrivate dai comuni San Giovanni in Fiore, Cariati e Verzino. Al momento comunque non ci sarebbero danni o feriti.

I comuni che possono aver avvertito il terremoto a parte Cirò, sono Melissa (KR) a 6 km dall’epicentro, Crucoli (KR) a 7 km dall’epicentro, Carfizzi (KR) a 8 km dall’epicentro, San Nicola dell’Alto (KR) a 9 km dall’epicentro, Umbriatico (KR) a 9 kmdall’epicentro.

La zona dove è stato avvertito il doppio terremoto

Neanche 20 minuti dopo ne è arrivata un'altra ancora più forte, di magnitudo 3.8 sempre nella stessa zona (tra Carfizzi e Cirò) ad una profondità di 27,4 km, come confermato dallo stesso Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sui social. La profondità stimata è stata di circa 12 Km. Anche in questo caso, ha interessato comuni come San Nicola dell’Alto, Umbriatico e Pallagorio.

Sono poi seguite diverse scosse di assestamento: una alle 15:33 con epicentro ad Umbriatico di magnitudo 2.4, poi alle 15:35 con epicentro Cirò e magnitudo 2.0 e ancora alle 15:36 con epicentro a Carfizzi, magnitudo 2.2. Quindi una terza sempre sopra i 3 gradi di magnitudo della scala Richter (tra 3.1 e 3.6 ore) è stata segnalata dall'Ingv alle 16.05.

La popolazione totale interessata supera le 50mila persone, distribuite in piccoli centri abitati come Cirò Marina e Strongoli.