Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Cosenza

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata avvertita alle 14 e 21 di oggi sulla Costa Ionica Cosentina, in provincia di Cosenza, Calabria.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi – alle 14 e 21 – sulla Costa Ionica Cosentina, in provincia di Cosenza, Calabria. La scossa – il cui ipocentro è stato individuato a una profondità di 22 chilometri – è stata distintamente avvertita dalla popolazione. Sono in corso verifiche su eventuali danni agli edifici. I comuni più vicini all'epicentro sono Calopezzati, Crosia e Caloveto.

Al momento, le autorità locali e la Protezione Civile sono impegnate nei primi sopralluoghi per verificare la stabilità degli edifici, con particolare attenzione alle strutture pubbliche e ai centri storici. Fortunatamente, dai primi rilievi non si segnalano danni strutturali gravi o feriti, ma lo stato di allerta resta alto.

Sotto il profilo geologico, la Calabria è considerata una delle regioni a più alta pericolosità sismica del Mediterraneo. L’area della Costa Ionica Cosentina si trova in una zona di estrema complessità tettonica, influenzata dal sistema di faglie dell'Arco Calabro. La storia sismica di questo territorio è segnata da eventi catastrofici che hanno ridisegnato la geografia urbana della regione. Si ricordano, tra i più forti, la terribile sequenza sismica del 1783 e il devastante terremoto del 1905, che colpì duramente la provincia di Cosenza provocando centinaia di vittime. Anche il secolo scorso ha visto eventi significativi, come il terremoto del 1980 nel Golfo di Taranto, che fece tremare l'intero versante ionico.

Gli esperti dell'INGV ricordano che scosse di magnitudo intorno a 4.0 sono frequenti in questa porzione di territorio e sottolineano l’importanza della prevenzione e dell’adeguamento antisismico delle abitazioni. La situazione continua a essere monitorata h24 dalla sala operativa di Roma, pronta a segnalare eventuali repliche o variazioni nell'attività del sottosuolo calabrese.