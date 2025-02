video suggerito

Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.5 a Crotone: epicentro a Scandale Secondo i rilievi dell'Ingv, il terremoto di oggi a Crotone è stato registro dai sismografi alle ore 13:40 di martedì con epicentro nella cittadina di Scandale. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in alcune zone.

A cura di Antonio Palma

Forte scossa di terremoto oggi in Calabria dove una sisma di magnitudo 3.5 gradi della scala Richter ha colpito la zona di Crotone nel primissimo pomeriggio, all’ora di pranzo, distintamente avvertita dalla popolazione in alcune zone della provincia. Secondo i rilievi dell’Ingv, il sisma è stato registro dai sismografi alle ore 13:40 in provincia di Crotone, con epicentro nella cittadina di Scandale, alle coordinate geografiche (lat, lon) 39.1210, 16.9920.