Terremoto oggi Calabria, scossa di magnitudo 5.1 al largo di Reggio: avvertita in Sicilia e Puglia, stop ai treni

Forte scossa di terremoto oggi alle 05:53 al largo di Reggio Calabria di magnitudo 5.1 avvertita a Vibo Valentia e fino in Sicilia, Puglia e Malta: lo riporta l’Ingv. Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale sulla linea Catanzaro Lido-Reggio Calabria, tra Roccella Jonica e Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata segnalata oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 05:53 al largo della Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) ad una profondità di 64.8 Km. Lo riporta l'Ingv. Il sisma è stato avvertito fino in Sicilia (nelle zone di Catania, Ragusa e Messina) e soprattutto nella zona di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza e persino a Malta e in Puglia, tra Taranto e Bari. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone. "Nonostante la scossa sia stata avvertita in in buona parte della Regione a causa della magnitudo elevata (5,1), la profondità a cui è avvenuta (circe 65 km) e la distanza dalla costa hanno fatto si che non si registrassero danni", ha sottolineato la Protezione civile regionale.

La circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale dalle 6 di questa mattina sulla linea Catanzaro Lido-Reggio Calabria, tra Roccella Jonica e Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria. È quanto comunica Trenitalia sul proprio sito ufficiale. La sospensione è stata disposta al fine di consentire le opportune "verifiche tecniche" a seguito dell'evento sismico di magnitudo 5.1 registrato in mattinata lungo le coste calabre. I treni regionali, si legge ancora sul sito, "possono registrare ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni".

Tanta la paura tra la popolazione, come testimoniano alcuni messaggi lasciati dagli utenti sui social network. "Lamezia Terme, 5.55 circa, sentito chiaramente. Quarto piano"; "A Ragusa avvertita nitidamente"; "Sentita anche a Bivongi nella Vallata dello Stilaro, doveva essere forte perché generalmente sotto al 3,5 per la conformazione del terreno quasi non si percepisce, direi ondulatorio da come mi ha cullato", sono solo alcuni di questi.

Come precisano gli esperti dell'Ingv, "la zona interessata dal terremoto odierno è prossima alla regione calabro-sicula caratterizzata da pericolosità sismica alta, come testimoniato dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale (MPS04) e dai forti terremoti avvenuti in passato".

Domenico Costarella, direttore della Protezione civile in Calabria, ha spiegato intervenendo a RaiNews che "la scossa si è registrata al largo delle nostre coste ed era fortunamente profonda. Questa è stata la causa per cui si è sentita in grande parte della regione. Abbiamo contattato i sindaci dei comuni dell'area interessata e non abbiamo registrato segnalazioni di danni. Ci sono state tante interazioni su social, in questi casi scatta l'emotività, è comprensibile e noi siamo qui. Ho sentito anche la commissaria dell’Asp di Reggio Calabria e anche per l'ospedale di Melito Porto Salvo non ci sono segnalazioni".