video suggerito

Terremoto oggi davanti alle coste della Calabria, forte scossa di magnitudo 4.3: avvertita a Rosarno Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata alle 19.11 dall’Ingv nel Mar Tirreno Meridionale, davanti alle coste della Calabria. La scossa è avvenuta a una profondità di 182 chilometri ma alcune persone hanno scritto sui social di averla avvertita a Rosarno, Pizzo e Petronà. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto INGV

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata alle 19.11 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nel Mar Tirreno Meridionale, davanti alle coste della Calabria.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma. Secondo quanto registrato, la scossa è avvenuta ad una profondità di 182 chilometri, caratteristica che ha attenuato gli effetti in superficie, riducendo la percezione tra la popolazione e limitando eventuali danni.

Al momento infatti non si segnalano criticità. Nonostante questo, alcune persone, molte residenti nelle zone della costa più vicine al punto dove è stato registrato il sisma, hanno scritto di aver avvertito la scossa.

In particolare, come si legge nei commenti pubblicati sotto il post dell'INGV su Facebook e X, c'è chi dice di aver sentito la terra tremare a Rosarno e a San Ferdinando (in provincia di Reggio Calabria), Pizzo e Vazzano (Vibo Valentia) ma anche a Petronà (Catanzaro).

A quanto si apprende, pare che la scossa sia stata avvertita anche in alcune zone della Sicilia. L'area interessata dal terremoto è nota per la sua attività sismica e vulcanica, in particolare la zona intorno al vulcano Stromboli, che è una delle principali attrazioni turistiche.

L'osservatorio terremoti dell'Ingv segnala inoltre che alle 13.28 aveva registrato anche un'altra scossa più lieve (la magnitudo era di 2.2) nella stessa area.

Nel basso Tirreno si verificano spesso terremoti profondi compresi tra i 100 e i 500 chilometri, cosa che avviene raramente in altre zone. Spesso questi terremoti hanno magnitudo anche rilevante.

Come spiegato dalla Protezione civile regionale sul proprio sito, la Calabria è molto esposta ai rischi “geologici” perché collocata lungo la zona di contatto tra l’Europa e l’Africa che si stanno avvicinando ad una velocità di 7 millimetri all'anno.