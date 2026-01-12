Terremoto oggi ad Aosta, scossa di magnitudo 3.4 a La Thuile: avvertita dalla popolazione

Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 07:28 di oggi, lunedì 12 gennaio, dall’Ingv con epicentro a La Thuile (Aosta): paura per la popolazione che l’ha avvertita, non ci sono danni.

Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 07:28 di oggi, lunedì 12 gennaio, con epicentro a La Thuile (Aosta) e ad una profondità di 9.3 km. È quanto ha reso noto l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il sisma è stato avvertito dalla popolazione: paura ma al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone, come ha confermato la Protezione civile locale. Molti i commenti lasciati dagli utenti sui social network.

Il sisma è stato avvertito in particolare ad Aosta e Pré-Saint-Didier e nella frazione di Verrand, a Courmayeur e Morgex.

Una prima scossa, di magnitudo 2.7, era stata registrata già alle 04:07 a 4 km a Nord Ovest sempre di La Thuile, e ad una profondità di 9.6 km, e una seconda di magnitudo 1.2 alle 04:28 sempre nella stessa zona. La zona della Valle d'Aosta, storicamente meno interessata da forti terremoti rispetto ad altre regioni italiane, presenta un'attività sismica generalmente moderata, legata alla dinamica della catena alpina e ai movimenti della crosta terrestre lungo la fascia di confine tra Italia, Francia e Svizzera.