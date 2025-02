video suggerito

Terremoto oggi a Siena, scossa magnitudo 3 con epicentro a Monteroni d’Arbia: avvertita in tutta la provincia Terremoto nella zona di Siena: l’istituto nazionale di Geofisica ha registrato una magnitudo pari a 3 con epicentro in prossimità di Monteroni d’Arbia. A Monteroni gli alunni sono usciti dalle scuole. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

207 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,0 è stata registrata oggi, giovedì 6 febbraio 2025, nella zona di Monteroni d'Arbia, nella provincia di Siena. Il terremoto, come comunica l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una profondità di circa 7 chilometri ed è stato registrato alle 12:28.

La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente dalla popolazione, stando ai vari commenti sui social: segnalazioni arrivano da diverse zone della provincia toscana come Gaiole in Chianti, Asciano, la frazione di Ponte a Tressa. "Un'altra scossa di 3 gradi alle 12:28 sentita distintamente", si legge in uno dei gruppi Facebook della città.

Sono in corso le verifiche generali da parte del Comune di Siena per eventuali danni a persone o cose: al momento a palazzo pubblico non è pervenuta nessuna segnalazione e non sono stati trovati problemi.

Nel comune di Monteroni gli studenti sono usciti dalle scuole dopo aver avvertito la scossa. Già tra domenica e lunedì scorsi la stessa zona del Senese era stata interessata da uno sciame sismico, sempre con epicentro nello stesso comune e le scosse più forti erano state di magnitudo 3.2 e 3.1 (e lunedì erano rimaste chiuse diverse scuole in vari comuni della provincia di Siena). Oggi la nuova scossa di magnitudo 3,0.

"L'abbiamo sentita bene – le parole del sindaco di Monteroni d'Arbia Gabriele Berni – in questo momento stiamo facendo dei sopralluoghi negli istituti per controllare la situazione. Ci sono state segnalazioni ma ci sembra tutto tranquillo. Le scuole non sono state evacuate ma i ragazzi sono stati fatti uscire fuori e l'attività è gestita dall'esterno".

Secondo i dati diffusi dall'Ingv, i comuni più vicini all'epicentro di oggi sono Monteroni d’Arbia, Siena, Murlo, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Buonconvento, Rapolano Terme, Monteriggioni.