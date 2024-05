video suggerito

Terremoto oggi a Parma, scossa di magnitudo 3.4 con epicentro a Sala Baganza: avvertito in provincia Una scossa di terremoto è stata registrata oggi in provincia di Parma alle ore 10:10 con magnitudo di 3.4. L’epicentro è stato localizzato a 5km da Sala Baganza e a una profondità di 44km. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione dei comuni limitrofi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In provincia di Parma è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 intorno alle 10:10 di oggi, mercoledì 22 maggio, come confermato dall'INGV. Il sisma con epicentro a 5 km da Sala Baganza e profondità di 44,2 chilometri è stato avvertito dalla popolazione della provincia, come hanno segnalato molti utenti sui social network, anche se molti hanno sottolineato che sia durata solo qualche secondo.

In particolare, il terremoto è stato sentito anche a Reggio Emilia oltre che nella provincia di Parma, come a Fornovo di Taro e Felino, vicini all'epicentro. Molti, soprattutto ai pieni alti, si sono riversati per strada.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha aggiunto che già nei giorni scorsi si erano verificati episodi sismici nella zona, ma tutti con magnitudo inferiore a 2 gradi e pertanto non avvertiti dalla popolazione. Al momento non sono registrati danni a persone o edifici sul territorio.

Per altro, proprio la provincia di Parma non è nuova ad eventi simili: solo lo scorso febbraio si era verificato uno sciame sismico, con la scossa di intensità maggiore che aveva raggiunto una magnitudo di 4.2. e altre al di sopra di magnitudo 3. La zona di riferimento era sempre la pedemontana, con epicentri variabili tra Fornovo, Calestano, Sala Baganza e Langhirano.