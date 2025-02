video suggerito

Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4.8: epicentro alle Eolie, avvertita a Messina, Palermo e in Calabria Terremoto oggi in provincia di Messina, con epicentro alle Eolie, al largo dell'isola di Alicudi. Una forte scossa di magnitudo 4.8 è stata avvertita in tutta la Sicilia, da Palermo a Catania e Messina ma anche a Reggio Calabria. Persone in strada ad Alicudi e Filicudi ma al momento non si registrano feriti. Numerose repliche.

A cura di Antonio Palma

L'epicentro del terremoto di oggi in Sicilia

Terremoto oggi alle Eolie, in provincia di Messina, al largo dell'isola di Alicudi. Una scossa di magnitudo 4.8 gradi della scala Richter con epicentro in mare è stata avvertita in tutta la Sicilia, da Palermo a Catania e Messina, ma anche in Calabria. Secondo i dati dell'Ingv, che inizialmente aveva parlato di una magnitudo stimata tra 4.8 e 5.3, la scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi alle ore 16.19 di oggi pomeriggio, venerdì 7 febbraio, con epicentro in provincia di Messina.

Vista l'intensità del sisma, centinaia le segnalazioni da tutta l'Isola e anche dalla Calabria, a cominciare da Reggio Calabria, ma soprattutto ad Alicudi e Filicudi, dove le persone sono uscite per strada. Secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto di oggi in Sicilia ha avuto epicentro nel mar Tirreno, al largo delle Eolie, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.4940, 14.4600 e ipocentro ad una profondità di circa 17 km.

La scossa di terremoto principale è stata seguita da numerose repliche che si sono susseguite in pochi minuti con epicentro nella stessa zona delle Isole Eolie con magnitudo comprese tra 2.5 e 2.9. La prima alle 16.40 di magnitudo 2.7 a una profondità di 7 km. La seconda di magnitudo 2.5 alle 16.42 a una profondità di 4 km. Poi alle 16.48 una di magnitudo 2.9 con profondità di 7 km.

"Scossa molto forte, oscillava tutto", centinaia di segnalazioni

"Molto, molto forte. Messina città" hanno scritto alcuni residenti della città sullo stretto. "A Palermo ha oscillato tutto", "La mia tavola ha cominciato leggermente a traballare e vivo a Palermo" hanno aggiunto altri residenti del capoluogo siciliano. "Sentita anche a Catania. È stato ondulatorio e abbastanza percepito nei piani alti" hanno aggiunto altri, confermando che il movimento tellurico è stato avvertito distintamente anche in altre province come Trapani ed Enna.

Nelle testimonianze di chi ha avvertito la scossa di terremoto di oggi a Messina si parla di lampadari in movimento ma anche di tavole e divani che si sono mossi distintamente. "Messina centro, quinto piano, si è mossa la sedia con le rotelle su cui lavoro", "Sentita al sesto Piano a Trapani", "Oscilla mento in auto a Messina" sono alcune delle testimonianze.

Protezione civile ai sindaci: "Terremoto forte, controllate le strutture"

Al momento fortunatamente non vengono segnalati danni a persone o cose alle centrali operative anche se lo spavento è stato tanto, sopratutto alle Eolie. Al momento "non si registrano danni" a Palermo per la scossa di terremoto hanno confermato i Vigili del fuoco spi3ìegando che per ora è giunta una sola richiesta per una verifica di controllo in una scuola a Cefalù. La Protezione civile però avverte i sindaci di controllare le strutture. "Stiamo per fare un avviso urgente ai sindaci dei comuni interessati dal terremoto di oggi pomeriggio per invitarli a controllare le strutture più a rischio e mantenere un livello di attenzione molto alta, perché la scossa di terremoto è stata forte". Lo ha detto all'Adnkronos il capo del Dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana Salvatore Cocina, dopo la scossa di terremoto di oggi.

"Per questa volta siamo stati fortunati" ha detto a RaiNews24, il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, in merito allo sciame sismico che ha interessato l'arcipelago delle Eolie. "C'è stata un poco di paura tra gli isolani. La scossa è stata consistente. Qualche piccola frana è stata segnalata nell'isola di Alicudi. Per il resto non si notano altri danni" ha aggiunto, concludendo: "Non sono stati segnalati al momento danni a case. Ad Alicudi e Filicudi si stanno eseguendo dei sopralluoghi". "Il terremoto non si è percepito molto forte sulla terraferma. Ho sentito poco fa anche la Prefettura per avere un ulteriore conforto, ma neanche a loro risultano danni. La scossa è stata al largo delle isole Eolie, si è sentita soprattutto sul mare. Mi auguro non ci siano ulteriori scosse" ha detto invece all'Adnkronos il sindaco di Messina Federico Basile.