video suggerito

Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4.1 al largo di Trapani: avvertita fino a Palermo e nelle Egadi Terremoto oggi in Sicilia: una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata dall’Ingv com epicentro al largo di Trapani alle 05.00 e ad una profondità di 1.2 km. Avvertita fino a Marsala e nelle Egadi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella mattinata di oggi, sabato 21 settembre, alle 05.00 al largo di Trapani, in Sicilia. Secondo quanto comunicato dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la profondità è stata di 1,2 Km. Precisamente l'epicentro è stato segnalato nel Mar Tirreno, a 15 chilometri a nord dell'isola di Levanzo, la più settentrionale dell’arcipelago delle Egadi. L'evento ha avuto una profondità ipocentrale di 1 km.

La scossa, di tipo ondulatorio, è stata avvertita non solo a Trapani e nelle zone limitrofe, ma anche a Palermo, Marsala, Mazara del Vallo e nelle Egadi. Molte persone si sono svegliate nel sonno e numerose sono state le telefonate ai vigili del fuoco allertati insieme alla Protezione civile per la verifica di eventuali danni ad immobili. Ma al momento non ne risultano, secondo quanto rilevato dalle forze dell'ordine.

Dopo un’ora dall’evento non si sono verificate repliche. Come ricorda l'Ingv, l'area non è stata interessata storicamente da eventi rilevanti, tranne due, che possono essere menzionati: quelle del 16 marzo 1941 ebbe una magnitudo pari a 5.9, quello del 29 maggio 1995 ebbe una magnitudo pari a 4.8. "Guardando invece al catalogo strumentale che parte del 1985, si osserva una discreta attività sismica è localizzata ancora più a nord dell’evento di quest’oggi e in particolare nella zona dell’isola di Ustica", hanno precisato gli esperti.