Terremoto in Sicilia, sciame sismico al largo e raffica di scosse nel Tirreno, la più forte di magnitudo 3.9

Una lunga serie di scosse di terremoto hanno colpito in poche ore la zona del Tirreno meridionale al largo della Sicilia tra cui la più forte ha avuto magnitudo 3.9 della Scala Richter. Secondo i rilievi dell’Ingv, almeno sei le scosse oltre magnitudo 2 che si sono susseguite al largo dell’Isola dalla tarda serata di sabato 14 febbraio e per tutta la notte del weekend fino a oggi, domenica 15 febbraio. L‘epicentro dei fenomeni sismici sempre in mare: una parte a ovest di Trapani a cui si aggiungono altre scosse anche nelle prime ore di oggi, domenica 15 febbraio, al largo delle Isole Eolie.

La serie di scosse più intense in serata. Secondo quanto segnala l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, una prima scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi poco dopo le 22. Nella stessa zona poi si sono susseguiti diversi terremoti. Un’altra scossa alle 23:15 di magnitudo 2.3 e un’altra alle 23:48 con magnitudo 3.9 che è stata finora anche la più intensa.

Le scosse sono proseguite anche durante le prime ore di domenica 15 febbraio 2016. Un terremoto è stato registrato dai sismografi alle 1:53 con magnitudo 2.2 al largo di Ustica, un altro poco dopo le 4:00 del mattino con magnitudo 3.7 largo di Trapani. Infine una scossa di magnitudo 2.9 poco dopo le 5:00 al largo di Alicudi, nelle Isole Eolie, già interessate da due scosse di magnitudo 2.3 e 2.0 nella serata di ieri.

Secondo i rilievi dell’Ingv, si tratta di terremoti con diversi ipocentri: la profondità degli eventi sismici infatti vanno da pochi chilometri a oltre un centinaio di chilometri. In tutti casi comunque l’epicentro è nel Mar Tirreno a oltre venti chilometri dalla costa e dai centri abitati e quindi non risultano danni a persone o cose.