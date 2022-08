Terremoto in Puglia, scossa di magnitudo 3 a Cagnano Varano avvertita nel Foggiano Terremoto in Puglia, nella provincia di Foggia. Oggi una scossa di magnitudo 3.0 è stato registrata a Cagnano Varano ed è stata avvertita nell’intera provincia e in tutta la zona del Gargano, a Vieste e lungo la costa.

A cura di Chiara Ammendola

La terra ha tremato in Puglia dove è stata registrata di una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nella provincia di Foggia. Il sisma è stato registrato dall'Ingv, l'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia, intorno alle 14.34 di oggi lunedì 29 agosto.

La scossa di terremoto è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv di Roma a una profondità di circa 24 chilometri mentre l'epicentro è stato registrato a Cagnano Varano, in provincia di Foggia, in una zona di due chilometri. Stando alle informazioni apprese finora sembra che il terremoto sia stato avvertito nitidamente in tutta la zona del Gargano in Puglia, a Vieste e in tutta la costa. Proprio l'area del Gargano in questo periodo ospita i tanti turisti provenienti dal resto d'Italia in occasione delle vacanze estive. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

L’epicentro del terremoto di oggi in provincia di Foggia

Nei minuti successivi al terremoto non sono state state registrati altre scosse di assestamento. In tanti hanno segnalato il sisma sui social, anche se la magnitudo è considerata "leggera" è stato infatti avvertito distintamente in diversi comuni della provincia di Foggia.

(Notizia in aggiornamento)