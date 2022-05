Terremoto oggi in Piemonte, epicentro a Pontechianale: scosse di magnitudo 3.4 e 2.9 nel Cuneese Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata oggi alle 15.51 in Piemonte, qualche minuto prima ne era stata registrata un’altra di 3.4. L’epicentro, secondo quanto riferisce l’Ingv, è stato segnalato a Pontechianale, in provincia di Cuneo: avvertita fino alla provincia di Torino.

A cura di Ida Artiaco

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata oggi alle 15.51 in Piemonte, poco prima, alle 15.37, ne era stata confermata un'altra di magnitudo 3.4. L'epicentro, secondo quanto riferisce l'Ingv, è stato segnalato sempre a Pontechianale, in provincia di Cuneo, ad una profondità di 12 chilometri.

Come si legge sui social network, il sisma è stato avvertito dalle popolazioni limitrofe alla zona dell'epicentro e fino alla provincia di Torino, come Pinerolo, valle Stura di Demonte, Sanfront, Sestriere, Barge, Pinasca, Villafranca Piemonte, Casteldelfino, Cercenasco, Cumiana, Monterosso Grana, Saluzzo. Al momento, tuttavia, non si ha notizia di danni a cose o perone.

Già questa mattina la terra aveva tremato nel Cuneese. Una serie di scosse di terremoto, di magnitudo compresa tra 1.0 e 2.9, sono state registrate nell'arco di un'ora dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sempre a Pontechianale, in alta valle Varaita. Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è delle 6.51, seguito un minuto più tardi da una seconda scossa di magnitudo 2.9 e da una serie di eventi minori nell'ora successiva. Tra le 7 e le 8 i sismografi hanno infatti registrato altre scosse di minore entità, di potenza compresa tra 1.0 e 2.0 della scala Richter. Il terremoto ha avuto come epicentro la borgata di Maddalena. Anche in questo caso non è stato registrato alcun danno.