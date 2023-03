Terremoto in Molise, scuole chiuse a Campobasso e in altri comuni La lista dei comuni che hanno deciso, in via precauzionale, di sospendere le lezioni per la giornata di oggi, 29 marzo, a seguito della forte scossa di terremoto che ha colpito nella serata di ieri il Molise.

A cura di Biagio Chiariello

A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4,6 – dunque piuttosto forte – che ha colpito stanotte il Molise – ma è stata avvertita in un'area molto vasta che va da Pescara a Napoli, fino in Puglia verso sud – diversi sindaci dei Comuni della zona di Campobasso hanno deciso in via precauzionale di sospendere le lezioni e chiudere le scuole per la giornata di oggi, 30 marzo.

Scuole chiuse a Campobasso

Il sindaco del capoluogo, Roberto Gravina, ha comunicato di aver disposto – a fini precauzionali e per procedere ad accurati sopralluoghi in seguito alla forte scossa sismica avvenuta ieri sera – la sospensione delle attività didattiche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici, parificati, paritari e degli asili nido pubblici e privati.

"A Campobasso – ha fatto sapere il primo cittadino, impegnato nei vari sopralluoghi durante la notte – i Vigili del fuoco al momento non segnalano danni a persone o cose".

A Campobasso si sono vissuti momenti di panico dopo che la terra ha tremato, molte le persone scese in strada nel timore di altre scosse.

Gli altri comuni dove le scuole saranno chiuse per il terremoto

Non solo Campobasso. Anche il primo sindaco di Ripalimosani, Marco Giampaolo, ha aver ordinato la chiusura delle scuole per la giornata del 29 marzo.

“Al momento non ho ricevuto segnalazioni di danni o altri problemi a Bonefro, comunque chiudiamo le scuole per le verifiche del caso, d’intesa con il collega di San Giuliano di Puglia che ho sentito poco fa”. Così il sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano.

Così dal Comune di Sant’Elia a Pianisi, dove mercoledì le scuole saranno chiuse in via precauzionale: “Rassicuriamo tutti che al momento in paese la situazione è sotto controllo e che non risultano danni a cose o persone.

Scuole chiuse anche a Termoli “per garantire la verifica degli istituti” e a Matrice: “Domani per verifiche la scuola resterà chiusa”, scrivono dal Comune.

Il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ha disposto in via precauzionale, con apposita Ordinanza, la sospensione delle attività scolastiche in tutti gli Istituti di ogni ordine e grado, compresa la scuola paritaria dell’infanzia e gli asili nido paritari e privati del nostro Comune, per la giornata di oggi mercoledì 29 marzo.

Di seguito l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse per garantire i necessari sopralluoghi: