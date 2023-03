Forte scossa di terremoto il 28 marzo: magnitudo 4.6, epicentro Campobasso Una forte scossa di terremoto di magnitudo tra 4.6 ha colpito il centro Italia alle 23:52 del 28 marzo.

A cura di Redazione

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle ore 23:52 del 28 marzo con epicentro Campobasso. La scossa è stata avvertita distintamente sulla costa adriatica, ma anche nell'entroterra molisano, pugliese e campano. Si tratta di una zona notoriamente a forte rischio sismico, già in passato interessata da movimenti tellurici di notevole entità. Anche nella giornata di ieri il sismografo aveva registrato una scossa di discreta entità, sempre con epicentro nella zona di Campobasso e con magnitudo 3.1.

Segnalazioni sono giunte anche dalla città di Napoli, dalla Basilicata, oltre che dalle province pugliesi più vicine al capoluogo molisano.

Per l'INGV la magnitudo preliminare è compresa tra 4.6 e 5.1.

Dopo ulteriori verifiche, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia ha potuto determinare la magnitudo in 4.6: l'epicentro è localizzato nel comune di Montagano, in provincia di Campobasso, alla profondità di 23 chilometri. Qui gli ulteriori dettagli del terremoto registrato nella tarda serata del 28 marzo:

Terremoto Molise: nessun danno segnalato

Per il momento non si segnalano danni dopo la scossa che ha colpito il centro sud: la Protezione Civile Nazionale ha comunicato di essere in contatto con le proprie unità territoriali e di aver avviato le prime verifiche per avere il polso della situazione. A breve verrà diramato un bollettino ufficiale.