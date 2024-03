Terremoto oggi in Grecia, forte scossa di magnitudo 5.8: avvertita in Sicilia, Puglia e Calabria Forte scossa di terremoto in Grecia di magnitudo 5.8 avvertita anche al Sud Italia in Sicilia, Puglia e Calabria. Stando all’INGV il sisma è stato registrato a una profondità di 20km con epicentro sulla costa occidentale del Peloponneso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Una forte scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata oggi, venerdì 29 marzo, alle ore 08:12 in Grecia con epicentro sulla Costa Occidentale del Peloponneso (Filiatra) e ad una profondità di 20 chilometri. Lo riferisce l'Ingv. Il sisma è stato avvertito anche in Sud Italia, in particolare in Sicilia e Puglia, come testimoniano i messaggi di molti utenti sui social network. Sentita anche in Calabria, in particolare nella zona di Catanzaro.

"Fare colazione e sentire che balla tutto non è proprio una piacevole sensazione", ha scritto Marco su X; "Scossa di terremoto lunghetta e Catania", è stato il messaggio di Cinzia. Ma ce ne sono a decine simili, soprattutto da Bari e Taranto.

I comuni da cui sono arrivate più segnalazioni secondo il servizio dell'Ingv "Hai Sentito il Terremoto" sono anche Brindisi, Modica, Ragusa, Lecce, Gallipoli, Floridia, Chiaramonte Gulfi, Caltagirone, Rosolini, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Ancora non si hanno notizie di danni a cose o persone.

"La scossa è stata registrata alle 09:12 ora locale (07,12 GMT) ad una profondità di 20 km in una regione dove i terremoti sono frequenti", ha dichiarato il sismologo Gerassimos Papadopoulos alla televisione pubblica Ert. Secondo Papadopoulos, al terremoto sono seguite due scosse di assestamento di magnitudo 2.9 e 4.5. La scossa è stata avvertita anche nella vicina isola di Zante e nella penisola del Peloponneso. L'Osservatorio di Atene aveva inizialmente segnalato due terremoti successivi di magnitudo 5.2 e 5.7, ma Papadopoulos non ha escluso "un errore di sistema" e ha riferito di un unico terremoto.

Solo circa una settimana fa una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 era stata registrata nel Mar Ionio, tra Puglia e Grecia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 64 chilometri di profondità ed epicentro a circa 50 chilometri dall'isola greca di Corfu. Anche in quel caso il sisma è stato avvertito pure in Salento.

Secondo il professore Efthymis Lekkas, intervistato dal quotidiano locale Kathimerini, "non c'è alcuna preoccupazione per gli abitanti del Peloponneso. Le dimensioni sono quelle previste per l'area in cui si è verificato. Nel 2018, nella stessa zona, abbiamo avuto un terremoto di magnitudo 6.8 in quella che allora era la parte occidentale di Strofadis".