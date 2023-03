Terremoto a Napoli, il sisma in Molise magnitudo 4.6 avvertito in Campania Alle 23.52 forte scossa a Campobasso, di magnitudo compresa tra 4.6 e 5.1: l’evento sismico è stato distintamente avvertito anche a Napoli e in gran parte della provincia.

A cura di Valerio Papadia

Una forte scossa di terremoto si è verificata alle 23.52 nel Centro-Sud: il terremoto, di magnitudo compresa tra 4.6 e 5.1, ha avuto come epicentro l'area di Campobasso, in Molise. L'evento sismico, però, è stato distintamente avvertito anche a Napoli e in gran parte della provincia, così come in molte altre zone della Campania. Tanti cittadini, sia a Napoli che nell'hinterland, sono stati svegliati dal terremoto, che è stato di tipo sussultorio.

Tantissime le segnalazioni che stanno arrivando in questi minuti da Napoli: la scossa è stata avvertita in pieno centro storico, nei quartieri collinari del Vomero, al Rione Alto e nella zona Ospedaliera, ma anche alla periferia Ovest; la forte scossa è stata avvertita anche nella zona dei Campi Flegrei, dove nella tarda mattinata di oggi la terra aveva già tremato: una scossa di terremoto di magnitudo 1.7 si è verificata poco prima di mezzogiorno.

Oltre alla Campania, anche molte persone in Abruzzo e in Puglia, che confinano con il Molise, hanno avvertito la forte scossa di terremoto. Al momento, nell'area dell'epicentro, non si segnalano danni a persone o cose.