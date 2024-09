video suggerito

Meteo, a Napoli e Campania temperature di 23 gradi e pioggia nel fine settimana Cambia drasticamente il meteo per Napoli e la Campania: arriva l’autunno, con pioggia e temperature in calo nel fine settimana del 14-15 settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

140 CONDIVISIONI condividi chiudi

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Drastico cambiamento del meteo su Napoli e Campania: oggi, infatti, sarà l'ultima vera giornata di caldo e sole, perché da domani giovedì 12 settembre inizierà il crollo delle temperature e l'instabilità la farà da padrona. Nel fine settimana sono attese anche piogge a macchia di leopardo, mentre da lunedì potrebbero scattare nuove allerte meteo per forti temporali. Il tutto in attesa dell'equinozio di autunno, astronomicamente in programma per il 22 settembre in Italia. Un settembre, dunque, pienamente a due facce, con forte caldo nella prima parte e che ora cederà il passo alla pioggia.

Un rientro a scuola che si preannuncia, dunque, "bagnato" per gli studenti campani, i cui istituti riapriranno a pieno regime proprio a partire da giovedì 12 settembre. Tuttavia, non sarà una pioggia ininterrotta, perché il sole tornerà a giorni alterni almeno fino ad ottobre, quando arriveranno le "ottobrate", ovvero giornate simili a quelle estive che faranno da divisione per l'autunno vero e proprio. Come spiegato dal professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, in una intervista a Fanpage.it:

Astronomicamente parlando, l'equinozio d'autunno è previsto per il 22 settembre, ma meteorologicamente parlando sarà un mese a due facce. Fino al 10 settembre abbiamo avuto il caldo torrido, ora bisognerà capire come si evolveranno i quadri climatici attuali. Al momento tutto lascia credere che si alterneranno giornate con temperature elevate ad altre con pioggia e freddo. L'autunno caratterizzato da clima mite è in pratica un ricordo.