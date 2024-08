Campi Flegrei, scossa di terremoto di magnitudo 3.7 avvertita a Napoli. Ingv: “Sciame sismico”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Una forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 3.7, come attualmente stimata, è stata registrata alle ore 21,23 di oggi, venerdì 30 agosto 2024, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto ad una profondità approssimativa di 2.4 km, e con epicentro nella zona di via Pisciarelli.

Al momento, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, non si registrano richieste di soccorso alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Napoli.

Mentre la Protezione Civile comunica:

Terremoto Campi flegrei: registrato sciame sismico in area flegrea. La scossa maggiore è di Md 3.7. La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio, dalle prime verifiche NON risultano danni

Ingv: "In corso sciame sismico"

In una nota l'Ingv comunica che è in corso uno sciame sismico:

L'INGV Osservatorio Vesuviano comunica che dalle ore locali 21:16 del 30/08/2024 (UTC 19:16 del 30/08/2024) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima rivista Md = 3.7 ±0.3

L'Osservatorio Vesuviano, contattato da Fanpage.it, ritiene che al momento non si segnalino particolari criticità.

Scossa a Pozzuoli, avvertita anche a Napoli

La scossa è stata avvertita distintamente a Pozzuoli ed anche a Napoli, nei quartieri occidentali di Fuorigrotta, Bagnoli, Agnano, ma anche al Vomero e al centro storico, in particolare ai piani alti e nei comuni limitrofi, come Quarto. Molte persone sono scese in strada spaventate dall'accaduto.

L'attività bradisismica stava rallentando nell'ultimo bollettino

L'attività bradisismica ai Campi Flegrei negli ultimi giorni aveva registrato un rallentamento, come evidenziato nell'ultimo bollettino di monitoraggio settimanale dell'Osservatorio Vesuviano, relativo al periodo 19-25 agosto 2024. In particolare con gli indicatori della velocità del sollevamento del suolo che si stava riducendo, facendo sperare di andare sotto i 2 centimetri al mese, e del numero dei terremoti, scesi a 34 eventi e con magnitudo non molto elevate. Di converso, i dati geochimici mostravano ancora una intensa attività. Adesso, bisognerà capire come interpretare il terremoto di oggi, di magnitudo 3.7.

