Terremoto oggi Napoli, nuove scosse con boato ai Campi Flegrei: la più forte di magnitudo 1.7 Due nuove scosse di terremoto oggi nella zona Ovest di Napoli, nell’area dei Campi Flegrei. Il sindaco Manzoni: “Localizzati in zona Via Vigna, avvertiti Polizia Locale e Protezione Civile”

A cura di Pierluigi Frattasi

Due nuove scosse di terremoto si sono registrate nella mattinata di oggi, martedì 28 marzo 2023, a Napoli, a distanza di 4 minuti l'una dall'altra (alle ore 11,38 e alle 11,42). La prima, più forte, di magnitudo 1.7 della scala Richter, la seconda di 1.3. Entrambe le scosse sono avvenute nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli, ad una profondità di circa 3 chilometri, e sono state registrate dai sismografi dell'Ingvi. Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose a seguito del terremoto.

Il sindaco di Pozzuoli: "Controlli di Polizia Locale e Protezione Civile"

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha spiegato che: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.7 ± 0,3 localizzato in zona Via Vigna. Il sisma si è prodotto alle 11:38, ora locale, alla profondità di 3.4 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree costiere. Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari della Protezione Civile".

Anche ieri pomeriggio si era registrata una scossa di terremoto, distintamente avvertita a Napoli nella zona Occidentale e nella zona di Pozzuoli, nei Campi Flegrei. La magnitudo del sisma in quel caso è stata stimata in 2.2 della scala Richter. L'evento si inscrive all'interno dello sciame sismico che sta interessando la zona. Il sismografo che rileva i movimenti tellurici nell'area della Solfatara ha oscillato violentemente, la profondità del sisma è stata piuttosto bassa, 2.2 km sotto il suolo. La scossa ha destato preoccupazione tra gli abitanti della zona. Segnalazioni ovviamente in tutta la zona della Solfatara, via Pisciarelli, via Campana a Pozzuoli, ma anche Pianura, Fuorigrotta e Agnano, i quartieri dell'estrema periferia Occidentale di Napoli.