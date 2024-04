video suggerito

Terremoto nel Senese, scossa di magnitudo 3.4 con epicentro a Poggibonsi: avvertito dalla popolazione Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata a Poggibonsi, in provincia Siena. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Al momento non si registrano danni a cose o persone. La scossa è stata percepita anche a Firenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Foto Ingv

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 19.49 nella provincia di Siena. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro del sisma è stato localizzato a quattro chilometri a Est da Poggibonsi, a una profondità di 8 chilometri.

La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione in una vasta area della Toscana, non solo in diversi comuni del Senese. Sui social network infatti gli utenti dicono di averla sentita molto bene anche nel Fiorentino, nella provincia di Arezzo e di Pisa. Alcune persone sono uscite in strada per lo spavento e c'è chi riferisce di aver sentito la scossa anche ai piani alti delle abitazioni.

Sulla propria pagina Facebook ufficiale Eugenio Giani, il Presidente della Regione Toscana, ha aggiornato la popolazione sull'accaduto. Nel post pubblicato poco fa si legge: "Scossa di terremoto avvertita distintamente nella zona di Siena. In corso verifiche, al momento non riferiti danni ma panico tra le persone".

In aggiornamento.