Teramo, bimbo di 18 mesi muore mentre è in auto coi genitori: disposta l’autopsia Un bambino di 18 mesi è morto la notte tra martedì e mercoledì durante una disperata corsa verso l’ospedale di Teramo. Oggi si svolgerà l’autopsia sul corpo del piccolo.

A cura di Davide Falcioni

Il piccolo era in macchina insieme ai genitori, che stavano facendo ritorno a casa dopo essere stati a Teramo. Il bimbo si lamentava e piangeva disperatamente e la madre, nel tentativo di calmarlo, lo ha avvicinato al seno per fargli fare una poppata convinta che avesse semplicemente fame.

Improvvisamente, però, il bambino ha perso i sensi. I genitori hanno immediatamente contattato il 118, poi si sono diretti verso l'ospedale mentre l'automedica è partita per intercettarli e garantire un soccorso più rapido. Purtroppo il medico del 118, al suo arrivo, ha constatato che il piccolo era in condizioni disperate e la successiva corsa verso l'ospedale è stata vana.

Solo dall'accertamento diagnostico medico legale, di carattere sanitario e non giudiziario e programmato per questa mattina, sarà forse possibile capire se il piccolo soffrisse di una malformazione congenita rivelatasi letale.

"Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere, una notizia che ha sconvolto la nostra comunità", ha dichiarato in un messaggio di cordoglio il sindaco di Cellino Attanasio. "Non riusciamo mai ad abituarci alla morte di un caro, impossibile farlo davanti a quella improvvisa di un piccolo bimbo. È troppo e la vita ci sembra solo ingiusta e cattiva. È difficile sapere cosa dire quando succede l’impensabile, ogni parola appare superflua e inutile. Un abbraccio sincero alla mamma e al papà, ai nonni, agli zii e a tutti i familiari. Da lassù possa dare tanta forza e coraggio a tutti".