video suggerito

Tentò di uccidere una prostituta a Ravenna: arrestato 32enne, la moglie lo incitava a sparare L’uomo, 32enne bulgaro domiciliato a Rimini, era fuggito all’estero, poi si è costituito. Sotto accusa per favoreggiamento anche la moglie. Aveva sparato a una prostituta di 29 anni ferendola gravemente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il 19 maggio scorso una prostituta era rimasta gravemente ferita a Ravenna: la giovane donna, una ventinovenne, era stata raggiunta da numerosi colpi di arma da fuoco. Oggi, a distanza di circa venti giorni dall’accaduto, un uomo è stato arrestato.

Si tratta di un trentaduenne bulgaro domiciliato a Rimini, presunto autore della sparatoria ai danni della giovane donna. A quanto emerso, l’uomo era scappato all'estero ma ormai, sentendosi braccato dai carabinieri, ha deciso di ascoltare il consiglio del suo legale, Riccardo Luzi, e di costituirsi.

Anche la moglie, sua connazionale, sarebbe coinvolta nella sparatoria del 19 maggio: è accusata infatti di favoreggiamento ed è stata sottoposta a obbligo di dimora col divieto di uscire la sera.

Quello ai danni della prostituta a Ravenna sarebbe stato un vero e proprio agguato per una sorta di vendetta personale: secondo la ricostruzione la coppia, a bordo di una Bmw, era uscita per andare a "punire" alcune donne che non avrebbero più voluto prostituirsi. Una di loro aveva anche sporto denuncia per sfruttamento.

L’ipotesi è che l’aggressore cercasse altre due ragazze e, non trovandole, abbia sparato contro la ventinovenne loro amica e coinquilina. Sarebbe stato l’uomo a sparare, mentre sta moglie lo incitava dall'auto.

Sei i colpi contro la 29enne, che era ferma su una piazzola a ridosso della cava “Manzona Vecchia”, alle porte di Ravenna, e che era rimasta ferita a braccia e torace: l’uomo non è riuscito a ucciderla solo perché aveva finito le munizioni. La vittima da parte sua aveva immediatamente riconosciuto l'assalitore ma non aveva visto in faccia la donna.