Tentano assalto a portavalori a Bari ma il colpo fallisce: banditi in fuga, auto incendiate e traffico in tilt Paura oggi sul tratto della provinciale 231, tra Bitonto e Sovereto (frazione di Terlizzi), nel Barese dove un gruppo armato ha tentato un assalto ad portavalori. Ma il colpo è fallito: banditi armati in fuga e traffico bloccato. Indagini in corso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura questa mattina sul tratto della provinciale 231, tra Bitonto e Sovereto (frazione di Terlizzi), nel Barese dove un gruppo armato ha tentato un assalto ad portavalori. È successo oggi intorno alle 7:17. Ma il colpo è fallito: gli autori, infatti, secondo quanto ricostruito, avrebbero bloccato il mezzo, della Btv – Gruppo Battistolli, e provato ad aprire il portellone, poi non riuscendoci si sarebbero dati alla fuga a mani vuote.

Il commando, armato di kalashnikov, ha incendiato un furgone con pianale per bloccare la corsa del portavalori e poi ha sparato colpi contro il mezzo. A bordo c’erano due vigilantes, rimasti illesi, che sotto il fuoco dei rapinatori sono riusciti a deviare e imboccare uno svincolo che conduce alla complanare Ovest. A quel punto l’attivazione del sistema d’allarme ha messo in fuga il gruppo che è riuscito a guadagnare terreno incendiando due veicoli, una Fiat Cubo e un Fiat Doblò, per rallentare l’arrivo dei carabinieri.

Non ci sarebbero feriti. Sul posto vigili del fuoco e personale del 118 per spegnere le fiamme dei mezzi usati per coprire la fuga e soccorrere il personale addetto al trasporto valori. L'episodio sta rallentando il traffico sulla provinciale, con la circolazione che è al momento bloccata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri del comando di Modugno, intervenuti con varie pattuglie. I due vigilantes, che sono rimasti illesi, saranno ascoltati per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Alla fine di marzo un altro episodio simile si è verificato sempre in Puglia, quando un commando armato ha provato un assalto a un portavalori della Cosmopol sulla Statale 655 che collega Melfi a Candela, nel Foggiano, al confine con la Basilicata. Sono stati esplosi spari intimidatori, ma in quel caso i ladri sono riusciti a fuggire col bottino.