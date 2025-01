video suggerito

Tenta furto indossando una giacca rossa poi lascia cadere il bottino e viene scoperto per il rumore: arrestato Un "ladro maldestro" è stato arrestato per tentato furto aggravato a Torino. Il 42enne era infatti entrato presso la struttura per il trattamento dei rifiuti Amiat con indosso un vistoso giubbotto rosso. L'uomo è stato individuato e arrestato quando ha fatto cadere per errore la refurtiva, segnalando la sua presenza con il rumore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato Barriera Milano dopo aver tentato un furto al centro di raccolta Amiat per il trattamento de rifiuti di via Salgari a Torino.

L'uomo è entrato nella struttura di via Salgari indossando un vistoso giubbotto rosso che non è sfuggito al personale di vigilanza del posto, che ha informato le forze dell'ordine intervenute subito dopo sul posto. La vigilanza privata ha riferito agli agenti di aver visto un uomo con indosso il giubbotto colorato asportare del materiale e fuggire.

Mentre tentava la fuga, il malcapitato ladro ha fatto cadere la refurtiva con un sonoro tonfo nei pressi dei cassoni dell'Amiat. Il rumore ha attirato l'attenzione della pattuglia intervenuta che ha quindi scavalcato la recinzione, sorprendendo così l'uomo che aveva ancora indosso il giubbotto rosso che lo aveva fatto notare in primo luogo dai sorveglianti.

Il 42enne è stato trovato mentre cercava di raccogliere nuovamente il materiale metallico rubato in un sacchetto. Appena si è accorto degli operatori di polizia, ha lasciato cadere la refurtiva tentando nuovamente la fuga. Il ladro è stato arrestato per tentato furto aggravato. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

Non è chiaro perché l'uomo si sia introdotto proprio nel centro per la raccolta e il trattamento dei rifiuti e cosa stesse cercando al momento dell'arresto. Quando gli agenti lo hanno trovato, aveva con sé solo del materiale metallico che aveva lasciato cadere per sbaglio poco prima dell'arresto.

Secondo quanto emerso, l'uomo si sarebbe introdotto nella struttura Amiat di nascosto durante la serata, convinto di non essere visto dal personale della vigilanza privata che invece ha potuto individuarlo subito anche grazie al giubbotto vistoso che aveva indosso.