Tenta di tenere la borsa che gli stavano rubando: uomo trascinato dall'auto dei ladri in corsa, è grave È accaduto a Torino nel quartiere Mirafiori, ricoverato in ospedale in condizioni gravi un uomo di 75 anni. Due persone invece sono state arrestate.

A cura di Susanna Picone

È rimasto aggrappato a un’auto in corsa ed è finito in ospedale in gravi condizioni un uomo di 75 anni a Torino, vittima di un tentativo di rapina. È accaduto tutto venerdì sera nel quartiere Mirafiori del capoluogo piemontese e la vittima è adesso ricoverata all'ospedale Cto in condizioni definite gravi.

Due uomini invece, quelli a bordo dell’auto che era stata noleggiata probabilmente appositamente per la rapina, sono stati arrestati dalla polizia. Secondo quanto emerso finora, il settantacinquenne è rimasto ferito dopo essere stato trascinato per alcuni metri dal veicolo sul quale viaggiavano due persone, un 44enne e un 52enne.

L’anziano, stando a quanto ricostruito, stava camminando lungo una strada del quartiere Mirafiori quando è stato affiancato dalla vettura: a quel punto una delle persone a bordo gli ha strappato il borsone della palestra che l’uomo aveva con sé e lui, nel tentativo di riprenderlo, è rimasto agganciato alla vettura, trascinato per alcuni metri dai rapinatori in fuga.

Sul posto è intervenuto il 118 e gli agenti della squadra Mobile che dopo poche ore hanno intercettato i due indagati, ora accusati di tentato omicidio e rapina aggravata. È emerso che entrambi hanno precedenti ed erano già stati fermati in passato per una rapina commessa insieme. Sabato sono stati ascoltati dal giudice per le indagini preliminari e ora si trovano in carcere con l'accusa di tentato omicidio.

Secondo l'avvocata che assiste uno dei due arrestati, l'uomo sarebbe dispiaciuto per l'esito della rapina e non si sarebbe accorto che il 75enne che ora lotta tra la vita e la morte era attaccato alla maniglia e gridava "fermatevi".