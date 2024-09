video suggerito

Tenta di derubare un turista in piazza San Marco, lui lo colpisce con un pugno e gli frattura il naso Un uomo di 30 anni ha cercato di derubare un turista sudamericano, ma lui ha reagito: lo ha rincorso e poi lo ha colpito con un pugno. È successo a Venezia, in piazza San Marco, dove il presunto borseggiatore, di origini tunisine, dopo aver ricevuto il fortissimo colpo, è caduto a terra semisvenuto. L’uomo ha riportato la frattura del setto nasale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il borseggiatore colpito con un pugno da un turista (Foto Facebook Venessia.com)

Ha cercato di derubare un turista sudamericano, ma l'uomo ha reagito: lo ha rincorso e poi gli ha dato un pugno in pieno volto. È successo a Venezia, in piazza San Marco, dove un presunto borseggiatore, un 30enne di origini tunisine, dopo aver ricevuto il fortissimo colpo, è caduto a terra semisvenuto.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 24 settembre, intorno alle 17. Conosciuto in città per altri episodi, il 30enne è stato raggiunto dalla polizia locale, che ha chiamato il personale medico del 118.

Sul posto è intervenuta anche un'idroambulanza, sulla quale è stato caricato il ferito. Il borseggiatore è stato messo su una lettiga e caricato in barca, come si legge sul Corriere del Veneto. L'uomo ha riportato la frattura del setto nasale e all'ospedale civile subirà un intervento per la ricostruzione della parte colpita.

In base a quanto è stato raccontato al quotidiano da alcuni abitanti e negozianti, circa un mese fa il 30enne sarebbe entrato con un coltello all'interno di un negozio di alta moda, sempre in piazza San Marco, e avrebbe minacciato le commesse. L'episodio è attualmente al vaglio delle forze dell'ordine.

Il problema dei borseggiatori è molto sentito nel capoluogo veneto, proprio per il fatto che la città attrae masse di turisti in tutte le stagioni. La centralissima piazza San Marco è uno dei luoghi privilegiati dai malviventi ma negli anni passati diversi episodi sono accaduti anche in altre zone della città.

Pure Monica Poli, l'anima del gruppo dei "Cittadini non distratti", diventata famosa in Italia e all'estero grazie ai social (i video in cui grida ‘Attenzione, pickpockets!' per segnalare la presenza di borseggiatori sono diventati virali), è stata a sua volta vittima di uno scippo. L'anno scorso la donna era stata derubata del suo smartphone mentre si trovava a Venezia.