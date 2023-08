Venezia, derubata Monica Poli, la donna che urlava contro i borseggiatori “Attenzione pickpocket” Monica Poli, anima del gruppo dei “Cittadini non distratti” che da mesi denuncia i borseggiatori sui social network al grido “Attenzione! Pickpockets!”, è stata derubata in strada.

A cura di Davide Falcioni

Quando si dice il karma. Monica Poli, anima del gruppo dei "Cittadini non distratti" che da mesi denuncia i borseggiatori sui social network al grido "Attenzione! Pickpockets!", e che per questo è diventata nota anche all'estero, è stata lei stessa vittima di uno scippo. Come riporta Il Gazzettino, infatti, è stata derubata del suo smartphone ieri, giovedì 17 agosto nel pomeriggio, mentre si trovava a Venezia.

Su TikTok la donna documentava in diretta gli scippi che quotidianamente si verificano in città. La testata ha ricostruito così il furto: “Ieri, mentre Poli percorreva avanti e indietro il terminal automobilistico di piazzale Roma a Venezia, un uomo probabilmente nordafricano le ha strappato il telefono dalle mani ed è fuggito via. Con lei c’era anche una persona in grado di testimoniare e riconoscere il malvivente, del quale al momento si sono però perse le tracce".

Non si può escludere l’ipotesi che si tratti di un dispetto nei confronti di una donna che quotidianamente si batte per contrastare il fenomeno dei borseggiatori che imperversano nel capoluogo veneto. Lei, comunque, non si arrende: "Continuerò la mia lotta di contrasto ai borseggi" ha detto munita di un telefono nuovo di zecca. "Ci sono delle indagini in corso da parte dei carabinieri e non rivelo nulla, ma sicuramente continuerò con i Cittadini non distratti a battermi affinché venga cambiata la Riforma Cartabia".

Nelle scorse settimane i "Cittadini non distratti" hanno scritto ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi chiedendo di introdurre delle norme nazionali più rigide nei confronti dei borseggiatori, ma per ora non hanno ricevuto risposta.