Temporali e neve in arrivo, l'inverno torna sull'Italia con un calo delle temperature: le previsioni meteo Dopo le temperature piuttosto miti degli ultimi giorni, da oggi martedì 25 febbraio torna il maltempo sull'Italia. Previsto l'arrivo di temporali e neve anche a quote basse, oltre ad un abbassamento delle temperature. Le zone colpite e quanto durerà il cattivo tempo.

A cura di Redazione Meteo

Sta per tornare il maltempo sull'Italia. La perturbazione atlantica che ha interessato l'Italia durante l'ultimo weekend ha già causato piogge sporadiche al Centro-Sud. Tuttavia, un altro sistema perturbato, più intenso, si sta già avvicinando: tra oggi martedì 25 febbraio e mercoledì 26 febbraio porterà maltempo diffuso su tutta Italia, con piogge anche forti in alcune zone, un'intensificazione dei venti e neve sulle Alpi, sebbene limitata alle quote medio-alte.

Le aree maggiormente interessate saranno il Nord-Est e il settore medio-basso tirrenico, dove sono attese precipitazioni abbondanti, con accumuli che localmente potrebbero superare i 100 mm. Il contesto termico sarà tipico del tardo autunno, limitando le nevicate alle quote più elevate.

Torna la neve anche a bassa quota: il meteo delle zone colpite

Il cambiamento sarà determinato dallo spostamento dell'alta pressione verso ovest, in direzione delle Azzorre e della Penisola Iberica. Questo favorirà un abbassamento del flusso zonale e l’ingresso di correnti atlantiche e nord-atlantiche sul Mediterraneo centrale, portando a un peggioramento del tempo entro fine febbraio, con piogge più frequenti e un calo delle temperature.

L'afflusso di aria polare marittima accentuerà il carattere invernale della perturbazione, favorendo nevicate anche a quote relativamente basse, soprattutto sulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale. Tuttavia, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per valutare con precisione l’intensità di questi fenomeni.

Meteo, temporali e temperature invernali: quando arriva il maltempo sull'Italia

Il culmine del maltempo sull'Italia è atteso tra mercoledì e giovedì, con l'arrivo del fronte freddo della perturbazione, che causerà precipitazioni più diffuse e intense, accompagnate da temporali localmente violenti.

Nel fine settimana è poi previsto il passaggio di un’altra rapida perturbazione da nord-est. L’ingresso di aria più fredda di origine nord-orientale farà scendere bruscamente le temperature, causando rovesci diffusi, possibili grandinate e nevicate a quote collinari sul versante adriatico.