video suggerito

Tempesta di neve in Val Gardena, si perdono due escursionisti canadesi: 57enne muore di freddo Un’escursionista di 57 anni di origini canadesi è morta dopo essere stata sorpresa da una tempesta di neve mentre percorreva il sentiero dal rifugio Genova verso il rifugio Puez in Val Gardena. I due sono stati soccorsi dal gestore del rifugio Puez, uscito per prestare soccorso insieme allo staff del Soccorso Alpino, e una guida alpina in formazione. Al loro arrivo però per la donna non vi era già nulla da fare. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio (Twitter).

Un'escursionista canadese 57enne è morto in Val Gardena durante la tempesta di neve che ieri ha interessato l'Alto Adige. La donna era in cammino con il compagno 56enne dal rifugio Genova verso il rifugio Puez quando è stata sorpresa dalla tempesta e ha perso il sentiero.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 20.45 di ieri sera. A causa della scarsa visibilità, gli elicotteri del Soccorso Alpino non sono riusciti a raggiungere la coppia di escursionisti. Una squadra di soccorritori si è messa in cammino con il gestore del rifugio Puez e una futura guida alpina. Quando i due hanno trovato la coppia, la donna aveva ormai perso i sensi. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, la 57enne è purtroppo morta sul posto.

I due escursionisti avevano affrontato la tappa dalla Schlüterhütte alla Puezhütte e nella giornata di ieri, giovedì 12 settembre, sono stati colti di sorpresa da una tempesta di neve mentre cercavano di aggiungere il rifuio Puez in Val Gardena. La coppia, esausta e in ipotermia, ha lanciato l'allarme a circa 2 chilometri dal rifugio di destinazione. Una squadra del Soccorso Alpino e il gestore del rifugio, accompagnato da una guardia alpina in formazione, hanno dato il via alle ricerche. Anche l'elicottero di emergenza Pelikan 2 si è alzato in volo, ma non è riuscito ad effettuare il sorvolo a causa della scarsa visibilità e della neve battente. Il guardiano del rifugio e la guida alpina sono stati i primi a trovare la coppia di escursionisti, ma le condizioni della donna erano già critiche.

La 57enne non rispondeva più poco dopo l'arrivo dei soccorritori e alle 00.30 un elicottero di emergenza Aiut Alpin Dolomites ha lanciato un altro tentativo di salvataggio, ostacolato dal maltempo. Il Soccorso Alpino della Val Gardena a piedi ha raggiunto gli escursionisti con 5 uomini e 2 donne ma purtroppo per la donna non c'era più niente da fare. I soccorritori hanno montato una tenda con coperte calde per il compagno, anch'egli in ipotermia. Due soccorritori alpini hanno trascorso la notte con lui in attesa che il tempo migliorasse e intorno alle 6 di questa mattina l'elicottero di soccorso è riuscito finalmente a recuperare il 56enne con un verricello e a trasportarlo all'ospedale di Bolzano.