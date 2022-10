Tassista rifiuta la corsa a disabile e lo lascia sotto la pioggia: la denuncia a Verona Costretto a scendere dal taxi perché disabile. È questa la denuncia presentata da Vincenzo Falabella, presidente della Onlus Fish che ha poi presentato denuncia. Teatro della vicenda la città di Verona.

A cura di Chiara Ammendola

“Mi ha fatto scendere dal taxi lasciandomi sotto la pioggia e aggiungendo che quelli come me devono chiamare una macchina apposita”, è questa la denuncia fatta da Vincenzo Falabella, presidente della Onlus Fish, la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, che così raccontato quanto accadutogli la scorsa settimana a Verona quando un tassista avrebbe rifiutato la corsa per la sua disabilità.

La vicenda si consumata nella giornata di venerdì quando Falabella ha raggiunto la città veneta dopo aver preso un treno da Roma. Era stanco e così ha chiesto una corsa a un tassista che prima ha acconsentito facendolo anche salire in auto, ma poi lo ha fatto scendere in malo modo, lasciandolo sotto la pioggia: “Praticamente ero già salito a bordo e l’assistente del servizio Sala Blu stava caricando la mia carrozzina, piccola e leggera – spiega il presidente di Fish – quando il tassista mi ha invitato a scendere dicendo che quelli come me devono chiamare una macchina apposita”.

Il tassista dunque non si sarebbe accorto immediatamente della disabilità di Falabella, approdato a Verona in occasione dei 45 anni del Galm, l’associazione di Pescantina che riunisce le persone con lesione al midollo spinale di tutto il Veronese. Ma una volta resosi conto della sedia a rotelle alla quale si accompagnava lo avrebbe fatto scendere e sarebbe poi andato via con a bordo un altro cliente, il tutto non prima però di aver lasciato a Falabella un numero di licenza falso. La scena è avvenuta davanti a decine di persone, testimoni di quanto accaduto e che probabilmente saranno ascoltate in merito alla vicenda.

Questa mattina Falabella ha fatto sapere di aver presentato un dettagliato esposto sull’episodio accaduto presso il posteggio taxi della stazione di Verona Porta Nuova al comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura. Oltre agli aspetti penali per il reato di interruzione di pubblico servizio, va ricordato come il Regolamento per il Servizio Pubblico di trasporto di persone e bagagli con autovetture in servizio da piazza servizio taxi del comune di Verona prevede anche la sospensione o la revoca della licenza per i casi più gravi.