Taranto, uccide la moglie a coltellate e poi tenta il suicidio: è grave

A cura di Ida Artiaco

Tragedia alla periferia di Taranto, dove un uomo di 75 anni ha prima ucciso a coltellate la moglie, di qualche anno più giovane, e poi ha tentato il suicidio rivolgendo contro se stesso la stessa arma. Al momento si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "SS Annunziata". Tutto è successo nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 22 luglio, in una stradina sulla strada che collega Talsano alla città, in via Rita Levi di Montalcini. Ignote al momento le cause del gesto, non si sa cosa possa aver spinto l'uomo ad ammazzare la donna per poi cercare di togliersi la vita. Ancora pochi i dettagli sulla vicenda. Sono in corso le indagini da parte degli inquirenti per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo.

In aggiornamento.